علّق النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "رفع السرّية المصرفية؟! لا قيمة لها إذا لم يخضع المسؤول وعائلته للتحقيق بكل أمواله وممتلكاته! مثلاً: خلال إعتقالنا السياسي رفعوا ​السرية المصرفية​ عنّا وعن كل عائلتنا وحقّقوا دولياً ومحلياً في كل ما نملك من دون نتيجة، فجاؤوا بشهود الزور! ماذا يمنع من إجراء تحقيق مماثل مع كل مسؤول سابق وحالي؟!"



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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: لا قيمة لرفع السرية المصرفية إذا لم يخضع المسؤول وعائلته للتحقيق بكل أمواله وممتلكاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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