العثور على 23 جثة بعد تحطم طائرة في الكونغو الديموقراطية









اسماء السيد - غوما: عُثر على 23 جثة الأحد بعد ساعات من تحطم طائرة صغيرة لدى إقلاعها في منطقة ذات كثافة سكانية في مدينة غوما في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب الدفاع المدني.

قال المنسق في خدمة الدفاع المدني في غوما جوزف ماكوندي إن عدد الجثث التي عُثر عليها "بلغ 23 الآن".

