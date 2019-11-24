ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كينيا إلى 29 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الداخلية في كينيا، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة ارتفعت إلى 29 قتيلا.
وكانت موجة طقس سيئة قد ضربت مقاطعة ويست بوكوت، شمال العاصمة نيروبي، يومي الجمعة والسبت. وكان المسؤولون قد صرحوا بأن عدد الضحايا بلغ 24 قتيلا.
وقد دفنت الانهيارات الأرضية بعض الضحايا، في حين جرفت مياه الفيضانات آخرين، بحسب ماقالته الوزارة.
ومازال هناك عدد غير معلوم من المفقودين.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة أرسلت مروحيات عسكرية وشرطية للمنطقة لتكثيف عمليات الإغاثة اليوم.
كما أرسل الصليب الأحمر الكيني فرق إغاثة للمناطق المتضررة.
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