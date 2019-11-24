حبس سائق لاتهامه بإشعال النيران في جسد زميله بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت النيابة العامة بمدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، تحت إشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس سائق لاتهامه بإشعال النيران في جسد زميله 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ ووجهت له النيابة تهمة الشروع في القتل.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ، من مستشفى بلبيس العام بوصول "تامر.أ" 25 عامًا، مقيم دائرة المركز مصابًا بحروق بنسبة 20% في الوجه والصدر والذراعين، وتم إجراء الإسعافات الأولية له وحجزه في قسم الحروق.

واتهم المجني عليه زميله في العمل، بإحداث إصابته لوقوع خلافات بينهما، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 49868 جنح مركز شرطة بلبيس.

