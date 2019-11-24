"القوى العاملة" تطرح 200 فرصة عمل في القطاع الخاص بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية القوي العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن طرح 200 وظيفة في القطاع الخاصة لشباب المحافظة.

وأكد وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالوادي الجديد، المهندس أحمد طليب، طرح الوظائف في فندق خاص بمركز الخارجة وشركات استثمار زراعي بمنطقة شرق العوينات، وشركة مقاولات خاصة، ومصانع التمور بمدينة الخارجة.

وأضاف "طليب"، أن الأجور تبدأ من 50 إلى 100 جنيه في اليوم الواحد، بالإضافة إلى توفير أماكن للإقامة والمواصلات بالنسبة لشركات الاستثمار في منطقة شرق العوينات.

وأوضح أن مكاتب التشغيل بمركزي الخارجة والداخلة تتلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف.