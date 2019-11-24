شاهد عيان: صدفة ومطاردة أوقعت رجل وسيدة أثناء تخلصهما من "جثة المريوطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قال شاهد عيان إن الصدفة حالت دون تخلص رجل وسيدة من جثة بترعة المريوطية بمنطقة الهرم، اليوم الأحد.

أضاف شاهد عيان أنه في تمام العاشرة صباحا، تصادف مرور أحد الأشخاص بسيارته بالطريق المتاخم لترعة المريوطية، وقعت عيناه على رجل وسيدة بصدد ألقاء جسم غريب ملفوفا في أكياس بلاستيكية.

حسب رواية شاهد العيان، أصيب الرجل والسيدة بحالة ارتباك وحاولا الهرب، مما دفعه لمطاردتهما وتمكن من ضبطهما أمام أحد الفنادق، وبجوار شركة عقاقير طبية بتقاطع شارع ترسا مع المريوطية، واستدعى دورية أمنية لاستلامهما.

ووصلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى موقع البلاغ مدعومة بسيارات الانتشار السريع التي منعت اقتراب أحد من المنطقة.