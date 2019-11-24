الصحة: إجراء 300 ألف عملية بمبادرة "قوائم الانتظار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء من 300 ألفاً و874 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 125 ألفاً و822 عملية قسطرة قلب، و19 ألف و774 جراحة قلب مفتوح، و101 ألفاً و725 جراحة رمد، و12 آلاف و655 جراحة مخ وأعصاب، و13 ألفاً و501 جراحة عظام، و15 ألفاً و555 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2077 زراعة قوقعة، و194 زراعة كلى، و283 زراعة كبد، كما تم اجراء أول عملية قسطرة طرفية ضمن التخصصات الجديدة التى تم ادراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخراً.

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وأشار "مجاهد" في بيان اليوم، إلى أنه تم تحويل 5068 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية، مؤكداً أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أي تطورات صحية لهم، موضحاً أن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 42% تليها جراحات الرمد بنسبة 33.8%.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عاطف، منسق عام المشروع والمديرالتنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 185708 عملية جراحية بنسبة 62% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 77436 بنسبة 26%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وأشار عاطف إلى عقد ورشة عمل للجنة العليا للقلب برئاسة الدكتور أحمد نصار، عميد طب جامعة عين شمس سابقاً، وعضوية كلا من الدكتور شريف الطوبجي، رئيس قسم القلب بجامعة القاهرة سابقاً، والدكتور محمد أسامة عميد معهد القلب؛ لمناقشة ماتم تطبيقه بشأن تقرير اللجنة الثلاثية الجديد لطلب إجراء القساطر القلبية، وكذلك تقرير ما بعد الإجراء للقساطر القلبية الجديد، حيث تم تشكيل مجموعات من شباب الأطباء الباحثين للمشاركة في وضع البروتوكولات الجديدة الخاصة بكافة إجراءات القساطر القلبية، تمهيداً لتعميمها علي كافة المستشفيات للوصول إلي أفضل خدمة طبية للمريض المصري.​