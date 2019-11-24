محافظ البنك المركزي السعودي: طرح أرامكو لا يسبب مشكلة سيولة للبنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الأحد إن البنك يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة على السيولة.

وصرح المحافظ أحمد الخليفي لوكالة رويترز على هامش مؤتمر أنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح.

وتابع "نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن... كل شيء مطمئن".

وتعتزم أرامكو بيع 1.5% من الشركة، بما قد يقدر قيمتها السوقية بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار في صفقة هي حجر الزاوية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

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كانت مجموعة سامبا المالية قالت يوم الخميس إن الطرح، الذي يستهدف جمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار، استقطب حوالي 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) من المؤسسات والأفراد حتى ذلك الحين.

وتسوق البنوك السعودية قروضا، ويعرض بعضها أربعة أمثال السقف المعتاد، حسبما قاله مصدران ماليان لرويترز في وقت سابق من الشهر الحالي، مضيفين أن البنوك تستطيع ذلك لأنها ستحتفظ بالأسهم نيابة عن العملاء كضمان.

وتشجع الحكومة السعوديين الأثرياء على الاستثمار، وينظر كثيرون إلى الطرح كفرصة لإظهار وطنيتهم بعد هجوم سبتمبر أيلول الذي استهدف منشأتين لأرامكو في قلب صناعة الطاقة بالمملكة.

كان الخليفي أبلغ مؤتمرا في وقت سابق أن ”القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستوى عال جدا من السيولة بالمقارنة مع متطلبات بازل،“ مشيرا إلى القواعد المصرفية العالمية.