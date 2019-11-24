مصري يذبح ابنته بعد هروبها من بيت زوجها

أقدم أب في صعيد مصر على ذبح ابنته (17 عامًا) لخروجها من بيت زوجها دون إذنه.

وفي التفاصيل، فقد تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة متوفاة بطريق العين السخنة القديم بشمال القاهرة أسفل مواسير خط مياه، وبالتحرك لمكان البلاغ عُثر على جثة لسيدة ”مجهولة الهوية“ مُسجاة على ظهرها بجانب الطريق في حالة تعفن ”ترتدي ملابسها كاملة“.

وتبين وجود إصابات عبارة عن ”جرحين قطعيين بالرقبة والذقن ومكممه بقطعة من القماش“، وعثر بجوارها على بعض الملابس النسائية، وتم نقلها للمشرحة.

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وأسفرت التحقيقات عن التوصل لهوية القتيلة، وتبين أنها ”ر.م“ مقيمة في الأقصر (جنوب)، وبتكثيف التحريات توصلوا لأسرة المجني عليها.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة والد المجني عليها ”م.ع“ يبلغ من العمر 58 سنة، ويعمل خفيرًا بشركة خاصة، وابنه ”م.م“ 28 سنة ويعمل خفيرًا خاصًا بنفس الشركة، وسبق اتهامه في عدة قضايا وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها.

واعترف الأول بأن ابنته هربت من منزل الزوجية منذ 5 أشهر فطلقها زوجها، وعندما علم بمكان وجودها توجه برفقة ابنه لها وتم اصطحابها بسيارة أجرة ”تاكسي“ إلى مكان العثور على جثتها، حيث كمم الابن فمها بقطعة من القماش، وتعدى الأب عليها بسلاح أبيض ”سكين“ محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه بالقرب من مكان العثور على الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.