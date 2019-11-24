نائب استرالي يدعو إلى.. منح اللجوء لجاسوس صيني كشف أنشطة بكين

دعا رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان الأسترالي لمنح اللجوء لجاسوس صيني سابق هرب إلى أستراليا وكشف عن معلومات مدوية حول عمليات تجسس ينسبها إلى بكين، حسبما افاد موقع روسيا اليوم.
ورأى رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان الأسترالي النائب أندرو هاستي، وهو منتقد شرس لبكين، أن على أستراليا أن تمنح الجاسوس المدعو وانغ ليكيانغ، اللجوء السياسي.
وقال هاستي في تصريح صحفي: "برأييأي شخص يرغب في مساعدتنا في الدفاع عن سيادتنا، يستحق الحماية"، والأسبوع الماضي، منع هاستي ورجل سياسي آخر من الدخول إلى الصين إذ يؤكد دائما أن السيادة والحريات الأسترالية معرضة لتهديد بكين.
ووفق الإعلام الأسترالي، فإن وانغ ليكيانغ كشف للاستخبارات الأسترالية هويات مسؤولين كبار في الاستخبارات العسكرية الصينية متمركزين فيهونغ كونغ، وأوضح وانغ طريقة عمل العملاء الصينيين في هونغ كونغ وتايوان وأستراليا وقال إنه شارك في عمليات اختراق وتدخل في المناطق الثلاث.
وحسب تقارير صحفية، فإن الجاسوس الصيني السابق الذي لديه تأشيرة سياحية، يعيش حاليا في مكان مجهول بمدينة سيدني مع زوجته وابنه وطلب منحه اللجوء السياسي.
وفي مقابلة نشرت الجمعة، اتهم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية الأسترالي دانكن لويس الذي استقال في أيلول، الصين بأنها تسعى إلى "السيطرة" على أوساط سياسية في أستراليا من خلال حملة "التجسس والتدخل".
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