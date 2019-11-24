25 نوفمبر.. لافروف ووزير خارجية نيبال يبحثان التعاون بين البلدين

اعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيناقش مع نظيره النيبالي براديب كومار جياوالي في 25 نوفمبر آفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى جدول الأعمال الإقليمي والدولي، حسبما افاد موقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثات المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر، سيبحث الوزيرين حالة وآفاق التعاون الروسي- النيبالي وتطابق المواقف فيالموضوعات الهامة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي".
وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن: "أحداث عام 2015، عندما وقع زلزال مدمر في نيبال، أصبحت تأكيدًا مقنعًا لقوة أواصر الصداقة بين شعوب بلدينا. أرسلت روسيا مجموعة مشتركة من رجال الإنقاذ والأطباء [ما يقرب من مائة شخص] إلى منطقةالكارثة، وكانت أيضًا واحدة من مقدمي قرار الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تم تبنيها في مايو 2015 بشأن تقديم مساعدات طارئة إلى نيبال".
هذا ويصل وزير خارجية النيبال إلى موسكو يوم 24 نوفمبر. ويذكر أن الزيارة الرسمية السابقة لوزير الخارجية النيبالي إلى روسيا تمت في عام 2005.
وتأسست العلاقات الدبلوماسية مع نيبال في 20 تموز / يوليو 1956. وهناك حوار سياسي بين روسيا ونيبال، بما في ذلك على أعلى المستويات.
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