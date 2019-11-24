الشيخ صباح السالم.. أمير التواضع والإنجازات

أنا وشعبي كلبونا جماعة .. الدين واحد والهدف أخدم الشعب .. لو ضاق صدر الشعب ما استر ساعة أضيق من ضيقه واستر لو حب ، بهذه الكلمات العامية خاطب الشيخ صباح السالم الصباح شعب الكويت لتصل كلماته إلى قلوب الشعب بكل فئاته .

كان أول وزير للخارجية في تاريخ الكويت بالوزارة الأولي التي جاءت بعد الاستقلال وانتخابات المجلس التأسيسي انذاك برئاسة الشيخ عبد الله السالم الصباح عام 1962، أنه الشيخ صباح السالم الصباح الذي تولي الحكم في الكويت في مثل هذا اليوم 24 نوفمبر عام 1965 خلفًا لأخيه الشيخ عبد الله السالم الصباح .

ظل في منصبه حتى إجراء انتخابات أول مجلس أمة في الكويت، وبعد إجراء الانتخابات عين رئيسًا لمجلس الوزراء ليشكل أول حكومة في العهد الدستوري، وكان قبلها قد عين وليًا للعهد وذلك في أكتوبر من عام 1962

الشيخ صباح هو ابن الشيخ سالم المبارك الصباح من زوجته منيرة محمد الدبوس، طلب منه الشيخ أحمد الجابر الصباح أن يقوم بتأسيس الشرطة الكويتية بعد أحداث المجلس التشريعي الثاني، وكان عدد أفرادها 80 شرطيًا، وكان مقر الشرطة في ساحة الصفاة.

وفي عام 1955 قام بجلب أول بعثة من الشرطة المصرية للعمل على تدريب رجال الشرطة، وكانت تضم سبعة ضباط وخبير مدني في البصمات، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1959، وفي منصبه هذا سافر إلى المملكة

المتحدة مرتين للتعرف على نظام شرطة لندن وتطبيقه في الكويت .

في عام 1959 عينه أخوه الشيخ عبد الله السالم الصباح رئيسًا لدائرة الصحة العامة، وفي تلك الفترة شهدت الكويت الكثير من التقدم في مجال الخدمات الطبية، حيث قبلت كعضو في منظمة الصحة العالمية وذلك في مايو 1960.

ومن أعماله أثناء رئاسة الدائرة أصدار قانون يلزم بتسجيل كل مولود جديد وتطعيمه ضد مرض الجدري الذي كان يضرب الكويت من حين إلى آخر كان آخرها في عام 1932 حين توفي 4000 شخص بسبب هذا المرض.

من أهم انجازته:

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حارب مرض السل الذي كانت الكويت تعاني منه حيث افتتح مركزًا لعلاجه، وقام بإرسال فريقًا من الأطباء يجوبون البلاد لتوعية الناس عن خطورة المرض، وقام بافتتاح مستشفى الصباح والذي يشغل مساحة 407,000 قدم مربع (124,053 متر مربع) وكلف 3.7 مليون دينار كويتي لبنائه. و قام ببناء مركز الشيخ صباح السالم الصحي في أم الحصم في البحرين.

انشئ جامعة الكويت في عام 1966، وكانت تتكون من كليتين هما الآداب والعلوم، وفي أبريل من عام 1966 زار مصر في زيارة رسمية واجتمع خلالها مع جمال عبد الناصر لوضع نهاية لحرب اليمن واتفقا

على الاجتماع مع الملك فيصل بن عبد العزيز.

في عام 1969 دشن الجزيرة الاصطناعية في ميناء الأحمدي، وفي عام 1976 قام بوضع حجر الأساس لمشروع الغاز في ميناء الأحمدي .

أمر برسم خطة لمشروع سكني كبير يسع ل4000 وحدة سكنية من قبل وزارة الأشغال العامة، ووافق مجلس الأمة على هذا المشروع في 7 أغسطس 1965، وكان الهدف من هذا المشروع توفير مساكن لطبقة ذوي الدخل المحدود، وحين أنجز المشروق سميت المنطقة ضاحية صباح السالم على اسمه .

توفي في فجر يوم 31 ديسمبر عام 1977 بعد أن استيقظ من النوم بعد شعوره بصعوبة في التنفس، وقال لزوجته الشيخة نورية: أم علي أعتقد إنني بحاجة إلى الطبيب، لدي إحساس بالحرقة في داخلي، وبعدها دخل في غيبوبة وتوفي .

وبعد ظهر السبت 31 ديسمبر 1977، نقل جثمانه من قصر المسيلة في مسيرة امتلأت فيها الشوارع بمئات الآلاف من أهل الكويت، وصولًا إلى مقبرة الصليبيخات .

بعد مؤتمر الخرطوم في نهاية أغسطس 1967 غادر الخرطوم إلى باريس لاجراء كشف طبي شامل في المستشفى الأمريكي هناك، حيث كان يشعر بنوع من عدم الراحة، وقد تبين بعد الفحص أنه يعاني من إجهاد في البروستاتا.

و في نهاية زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 1968 بقي بزيارة خاصة لإجراء فحص طبي شامل في مستشفى بثيسيدا الطبي، كما إنه غادر الكويت في يوم الأحد 15 أكتوبر 1972 وتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحص طبي شامل في مستشفى بثيسيدا، وأجرى هناك عملية جراحية بسيطة تمت فيها إزالة كيس مخاطي من الجهة الخلفية للبلعوم، وأعلن الديوان الأميري إنه يحتاج إلى فترة نقاهة تستغرق حوالي 20 يوم .

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