الهند.. سقوط سيارة من أعلى جسر على رؤوس المارة

لقيت امرأة مصرعها، وأصيب 6 أشخاص في مدينة حيدر آباد الهندية، إثر سقوط سيارة من أعلى جسر على المارة في الشارع، حسبما افاد موقع روسيا اليوم.
ويظهر تحليق السيارة إثر فقدان السائق السيطرة عليها عند أحد المنعطفات لتقفز من فوق الجسر وتهبط على رؤوس المارة.
ولا تعد هذه الحادثة الأولىمن نوعها في الهند، ففي وقت سابق من هذا الشهر لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون بعد أن فقد سائق حافلة السيطرة عليها لتسقط من ارتفاع 40 قدما في مدينة مومباي.
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