قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الأحد إن البنك يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرحالعام الأولي لشركة "أرامكو" النفطية العملاقة على السيولة، حسبما افاد موقع سبوتنيك.
وقال المحافظ أحمد الخليفي لرويترز
وتابع "نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن... كل شيء مطمئن".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المركزي السعودي: في حالة أي شح بسبب طرح أرامكو سنضخ سيولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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