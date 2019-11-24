محافظ المركزي السعودي: في حالة أي شح بسبب طرح أرامكو سنضخ سيولة

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الأحد إن البنك يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح

العام الأولي لشركة "أرامكو" النفطية العملاقة على السيولة، حسبما افاد موقع سبوتنيك.

وقال المحافظ أحمد الخليفي لرويترز

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على هامش مؤتمر أنه "غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح".

وتابع "نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن... كل شيء مطمئن".