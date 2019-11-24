الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف العنف ضد المرأة

أكد انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ملتزمة بوضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
وأوضح أن هذه التجاوزات هي من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها استعصاء وانتشارا في العالم، حيث تتعرض لها واحدة من كل ثلاث نساء في العالم. وهذا يعني أن أحدا ما في محيطكم من ضحايا هذه الانتهاكات. قد يكون أحد أفراد أسرتكمأو أحد زملائكم أو أصدقائكم. أو حتى أنتم أنفسكم.
واشار الي ان العنف الجنسي ضد النساء والفتيات يستمد جذوره من هيمنة الذكور التي دامت قرونا من الزمن.
وقال ""يجب ألا يغيب عن ذهننا أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين التي تغذي ثقافة الاغتصاب هي في الأساس مسألة اختلال في موازين القوة"".
واشار الي ان الاغتصاب مايزال يُستخدم كسلاح شنيع من أسلحة الحرب ، وكل ذلك يجب أن يتغير الآن.
ودعا جوتيريش الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشعوب في كل مكان إلى اتخاذ موقف حازم ضد العنف الجنسي ومعاداة المرأة.
وقال: يجب علينا أن نُبدي المزيد من التضامن مع الضحايا والدّعاة والمدافعين عن حقوق المرأة.ويجب علينا أن نعمل على تعزيز حقوق المرأة وتكافؤ الفرص.
واضاف ""معا، يمكننا - بل يجب علينا - أن نضع حدا للاغتصاب والاعتداء الجنسي بجميع أشكاله"".
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