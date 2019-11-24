مواجهات مع الاحتلال واعتقال 8 فلسطينيين من الضفة

تواصلت فجر اليوم الأحد، المواجهات في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، والتي تشهد اعتداءات متكررة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.. فيما تم استجواب عدد من المواطنين الفلسطينيين.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين وفتشوا عدداً من المنازل واستجوبوا ساكنيها حيث أصيب مواطنون بالاختناق.
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من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 8 فلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة بزعم التخطيط لتنفيذ عمليات عنيفة ضد الجيش والمستوطنين.
على صعيد متصل.. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاطه، مساء أمس حوامة صغيرة جنوبي قطاع غزة وذلك بعد اجتيازها للسياج الفاصل.
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