كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حماة" رئيس وزراء كمبوديا تتسبب في تغيبه عن قمة آسيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، عن القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان، حسبما أعلن المكتب الرئاسي في سيئول اليوم الأحد.

وأعلن هون سين، بأن وعكة صحية ألمت بحماته تجعل من الصعب حضوره القمة الخاصة، يوم غد الاثنين.

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وقال هون سين، بعد ظهر يوم 23 عبر فيسبوك إن حماته تم نقلها إلى المستشفى وتعاني من حالة صحية خطيرة، وفقا لوسائل الإعلام الكمبودية المحلية.

وأضاف: "أعتذر للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن وقادة دول الآسيان بمن فيهم رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان-أوتشا بسبب غيابي عن القمة الخاصة."

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كو مين-جونغ" إن براك سوكون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكمبودي سيشارك في القمة الخاصة نيابة عن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، ومن المقرر أن تعقد وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا اجتماعا مع نظيرها براك سوكون.