كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يسير على الطريق الصحيح لأغلبية المشرعيين البريطانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسير رئيس الوزراء بوريس جونسون على المسار الصحيح لضمان أغلبية حاسمة لنحو 50 نائبا قبل الانتخابات الوطنية في بريطانيا في 12 ديسمبر، وفقا لتحليل لآلاف المقابلات التي أجريت في استطلاعات الرأي.

ويبدو أن حزب المحافظين في جونسون سيحقق حوالي 349 مقعدًا في مجلس العموم، بزيادة قدرها 57 مقعدًا، وفقًا لنتائج شركة "داتريكس" الرائدة في مجال الأرقام، والتي نشرتها صحيفة صنداي تايمز.

وأظهر النموذج أن حزب العمل المعارض الرئيسي في طريقه لخسارة نحو 30 عضوًا في البرلمان، مما يتركه مع 213 مقعدًا.

وبصرف النظر عن المحافظين، يبدو أن الفائز الأكبر الآخر هو الحزب الوطني الاسكتلندي. وأظهر النموذج أنه من المقرر أن يستعيد 14 مشرعًا، فإن النموذج يشير إلى أنه سيعزز مكانتها كثالث أكبر حزب في بريطانيا من حيث عدد المقاعد.

وتضمن النموذج التنبئي بيانات من 270.000 مقابلة أجريت مع شركة الاستطلاع YouGov.

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وفقًا للإستطلاع للرأي أجرته YouGov نُشر في وقت سابق يوم السبت أن نسبة أصوات المحافظين بلغت 42٪، أي قبل حزب العمل بـ 12 نقطة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة ديلتابول لصحيفة ميل أون صنداي يوم السبت أن تقدم رئيس الوزراء بوريس جونسون على حزب العمل المعارض تقلص قليلا قبل الانتخابات الوطنية في 13 ديسمبر.

وبلغت نسبة تأييد حزب المحافظين جونسون 43٪، بانخفاض نقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضي، في حين لم يتغير حزب العمال عند 30٪.

وأظهر الاستطلاع أن الديمقراطيين الأحرار المؤيدين لأوروبا ارتفعوا بخمس نقاط إلى 16٪.