كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة عشرات الفلسطينيين بغاز مسيل للدموع جنوب الخليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بإصابة عشرات الفلسطينيين والطلبة، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

واطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مجمع المدارس، وحاجز أبو الريش العسكري في المنطقة الجنوبية من الخليل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وتشهد المنطقة الجنوبية من المدينة، والبلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، حالة من التوتر الشديد نتيجة اعتداءات المستوطنين المستمرة تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وبحسب الوكالة الفلسطينية، أصيب عدد من المواطنين، في اعتداء للمستوطنين في حي تل الرميدة وشارع الشهداء، وسط مدينة الخليل.

وذكرت "وفا" أن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا قلب الخليل ومركزها التجاري باب الزاوية، وهاجموا المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة عدد من الشبان، إضافة لنشر حالة من الرعب، خاصة بين الأطفال.

وأضافت أن المستوطنين اعتلوا سطح منزل لعائلة أبو منشار على مدخل شارع الشهداء يقطنه المواطنان أنس البايض وسامح زاهدة، بعد أن هاجموه بالحجارة والزجاجات الفارغة، حسبما ذكرت قناة العربية.