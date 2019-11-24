كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبب صادم.. تصادم طائرتين أمريكيتين حربيتين فوق اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير لموقع "كوريير"، اليوم الأحد، عن حادث تصادم طائرتين أمريكيتين حربيتين فوق اليابان.

وقال الموقع، إن حادث التصادم وقع في 6 ديسمبر عام 2018 بسبب سيلفي للطيار، ولكن لم يتم الكشف عن سبب الكارثة في الولايات المتحدة إلا الآن.

وأضاف الموقع: خلال عملية التزود بالوقود في الجو، اصطدمت المقاتلة F / A-18 هورنت بطائرة التزود بالوقودKC-130. كان ضحايا المأساة طيار المقاتلة وخمسة من أفراد طاقم الطائرة الناقلة. تم الكشف عن سبب الحادث في سلاح مشاة البحرية الأمريكي فقط الآن.

وقد تم إجراء تحقيق في المأساة، ونتيجة لذلك، اتضح أنه في وقت التصادم، كان طيار المقاتلة يصور سيلفي مع كتاب في يديه، وعضو الطاقم الثاني كان يصور نفسه أثناء تمشيط شاربه.

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وأظهرت الاختبارات التي أُجريت للطيار المتوفي وزميله الناجي، أن الطيارين كانا تحت تأثير المخدرات، إنه مزيج من المهدئ مع مهلوس لم يذكر اسمه.

ذكرت قيادة مشاة البحرية الأمريكية في وقت لاحق أن السلوك غير المهني وانتهاكات السلامة أصبحت أمور معتادة في هذا السرب.

ونتيجة للتحقيق، تم فصل قائد السرب، بالإضافة إلى ضابطها الرئيسي وضابط سلامة الطيران، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.