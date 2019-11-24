كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تتدخل في الانتخابات في تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعت مزاعم جديدة بأن بكين حاولت التسلل إلى الديمقراطية التايوانية في حملة انتخابية في الجزيرة في نهاية هذا الأسبوع، حيث قال الخصم الرئيسي للرئيس تساي إنج ون إنه سينسحب إذا كان قد حصل على أموال من الحزب الشيوعي الصيني.

وألقى منشق صيني، أطلق عليه وسائل الإعلام الأسترالية اسم "وانج" وليام "تشيانج"، بيانًا محلفًا لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) حول جهود بكين للتأثير على السياسة في تايوان وهونج كونج وأستراليا.

وعلى وجه الخصوص، قال وانج إنه ساعد في توجيه اهتمام وسائل الإعلام الإيجابية نحو بعض السياسيين التايوانيين، بمن فيهم أكبر منافسي تساي، هان كو يو من حزب الكومينتانغ الصديق للصين.

وقالت الصين في بيان صدر في وقت متأخر من مساء يوم السبت، إن وانج هو محتال مدان سافر بوثائق مزيفة.

وأضافت أن تايوان، التي تزعم الصين أنها أرضها المقدسة تخضع لسيطرة بكين بالقوة إذا لزم الأمر، في حالة تأهب قصوى بالفعل لمحاولات الصين التأثير في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في 11 يناير، سواء من خلال حملات التضليل أو التخويف العسكري.

وأثارت التفاصيل حول ما يشتبه في قيام الصين به في تايوان رد فعل قوي من كل من هان وحزبه وتساي وحزبها الديمقراطي التقدمي الحاكم، الذي يدعم استقلال تايوان الرسمي، وهو خط أحمر لبكين.

وقالت تساي متحدثةً في إحدى حملات الحملة في شرق تايوان يوم السبت، إن "ظل" الصين أصبح أكثر وضوحًا.

وأضافت أن تايوان يجب ألا تدع الصين تدمر قيمها الديمقراطية.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي تشو جونج تاي الذي كتب على صفحته على فيسبوك إن الكومينتانج يتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني ضد تايوان وحث الناس على استخدام أصواتهم بحكمة.

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وكتب تشو، هل سيقرر اقتراع واحد ما إذا كانت تايوان تريد الدخول في الصين الاستبدادية مع الكومينتانج"

ووصف حزب الكومينتانج التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأسترالية بأنها "مثيرة للغاية"، مضيفةً أنه يأمل ألا تستخدم الحكومة هذا "لتخوف من ورقة الشيوعية".

وقال هان للصحفيين إنه يشك في ما يدعي المنشق، وسأل كيف خسر حزب الكومينتانج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2016 إذا كانت الصين تتأرجح في الانتخابات.

وأضاف، إذا كان قد أخذ المال من الحزب الشيوعي الصيني، فقد تعهد هان بالاستقالة من منصبه كعمدة لبلدية مدينة كاوشيونغ الجنوبية، والتي انتخب منها قبل عام.

وصرح هان للصحفيين في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، إذا حصل هان كو يو على سنت واحد، فسوف يخرج فورًا من السباق، مضيفًا أنه بحاجة إلى مزيد من المعلومات.

وتسأل، هل يمكن للسيد وانج أن يأتي مباشرة إلى تايوان، ولا يختبئ في الخارج.

وقال مكتب شؤون تايوان في الصين، في تصريح لوسائل الإعلام التايوانية، إن بكين لا تتدخل في انتخابات تايوان، ووصف الاتهامات بأنها "هراء".

وتقول حكومة تايوان إنها تحقق في مزاعم وانج، وتطلب من أستراليا تقديم مزيد من المعلومات.

في وقت متأخر من يوم السبت، صرح السكرتير التشريعي من الحزب الديمقراطي التقدمي "كير شين مينغ" بأنه سيُبذل دفعة جديدة لتشريع مكافحة التسلل هذا الأسبوع في ضوء التقارير الأسترالية.