كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تكشف حقيقة الجاسوس الذي طلب اللجوء في أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دحضت الصين، اليوم الأحد، الادعاءات المتفجرة لجاسوس اعترف بأنه طالب للجوء في أستراليا، قائلة، إنه محتال مدان مطلوب من قبل شرطة شنجهاي.

قامت السفارة الصينية، اليوم الأحد، بالرد على "وانج وليام لي تشيانج" وأشارت إلى بيان صادر عن شرطة شنجهاي، والذي قال، إن "وانج" حُكم عليه في مقاطعة فوجيان في أكتوبر 2016 بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال مع الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام ونصف العام.

وأضافت سفارة الصين، حسب البيان، أنه مطلوب فيما يتعلق بقضية احتيال من أوائل هذا العام، حسبما أوردت صحيفة "تشاينا تربيون".

وكما جاء في البيان "في 19 أبريل 2019، فتحت شرطة شنجهاي تحقيقًا بشأن "وانج" الذي زعم أنه سرق 4.6 مليون يوان من شخص يدعى شو من خلال مشروع استثمار مزيف يتضمن استيراد سيارات في فبراير".

كما قالت سفارة الصين، إن "وانج" غادر إلى هونج كونج في 10 أبريل يحمل جواز سفر صيني مزورًا وبطاقة هوية مزورة دائمة من هونج كونج.

وأكدت، إن شرطة شنجهاي تحقق في الأمر.

وطلب عميل مخابرات صيني اللجوء في أستراليا بعد تقديم تفاصيل عن تدخل بكين السياسي في هونج كونج وتايوان وأستراليا، حسبما ذكرت قالت صحيفة "ذي إيج" الأسترالية، يوم السبت.

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وأكدت الصحيفة أن العميل الهارب، المعروف باسم وانج وليام ليكيانج، قد زود هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، بهويات كبار ضباط المخابرات العسكرية الصينية في هونغ كونغ.

وقالت الصحيفة، إن "وانج"، قدم تفاصيل عن كيفية قيام الصين بتمويل وإجراء عمليات التدخل السياسي في هونج كونج وتايوان وأستراليا.

ونقلت صحيفة "ذي إيج" عن "وانج" قوله في بيان، لوكالة الاستخبارات الأسترالية: "لقد تورط شخصيًا وشاركت في سلسلة من أنشطة التجسس".

وقال إنه يقيم حاليًا في سيدني مع زوجته وابنه الرضيع بتأشيرة سياحية وطلب اللجوء السياسي.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، رفضت هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية التعليق، قائلة، فقط، إنها لا تعلق على الأمور التشغيلية أو الأفراد.

كما قالت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية، إنها لم تعلق على الحالات الفردية.

وقال أحد الممثلين، "الغرض من تأشيرات الحماية هو حماية الأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد أو خطر الأذى"، مضيفًا في بيان، أن كل حالة تم تقييمها وفقًا لموضوعها.