كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاركة قياسية في الانتخابات المحلية في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت أعداد قياسية من أهالي إقليم هونج كونج، اليوم الأحد، في انتخابات مجالس المحافظات - الانتخابات المحلية - التي ينظر إليها على أنها مقياس دعم لزعيمة المدينة كاري لام، وهي نسبة نشأت فيما يبدو عن ستة أشهر من الاحتجاجات العنيفة المؤيدة للديمقراطية، حسبما أرودت وكالة "رويترز".

أدت الهجمات الوحشية على المرشحين للانتخابات في الأسابيع الأخيرة إلى دفع أدنى مستويات الحكم في المدينة التي تحكمها الصين إلى دائرة الضوء العالمي في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لسحق المطالب الغاضبة بالاقتراع العام.

أظهرت البيانات الحكومية أن 1,746,709 شخصًا صوتوا بحلول الساعة 2.30 مساءً، أو بنسبة 42.26٪، مع بقاء ثماني ساعات حتى إغلاق مراكز الاقتراع، متجاوزين 1,467,229 صوتًا في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة منذ أربع سنوات. وكان وجود الشرطة ضعيف.

يجب أن تبدأ النتائج الأولى بالتدفق قبل منتصف الليل.

ووفقًا لـ "رويترز"، قالت مينج لي، 26 عامًا، التي تعمل في إخراج الأعمال الإذاعية، إنها تأمل في أن يفيد الإقبال الأعلى على المعسكر المؤيد للديمقراطية الذي يقاتل بعض المقاعد التي لم يسبق لها مثيل والتي هيمن عليها المرشحون المؤيدون لبكين.

وأضافت: "آمل أن يتمكن هذا الاقتراع من مواجهة صوت المؤسسة المؤيدة، لجلب أصوات أكثر من الديمقراطيين. شجعت المشاكل الاجتماعية الناس على التصويت والتركيز على القضايا السياسية".

وكما جاء بوكالة "رويترز"، قال تسز، 30 عامًا، الذي يعمل في قطاع الخدمات، إن أرقام الناخبين أظهرت إصرار الناس.

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وأضاف: "ارتفاع نسبة المشاركة ... يعكس بالتأكيد أمل سكان هونج كونج في الاقتراع العام الحقيقي".

تعرض جيمي شام، مرشح الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، الذي نظم بعض المسيرات الجماهيرية المناهضة للحكومة في الأشهر الأخيرة، للضرب على أيدي رجال بالمطارق في أكتوبر.

وأوضح: "يمكننا أن نرى أهالي هونج كونج يتوقون إلى فرصة للتعبير عن موقفهم. لا نعرف بعد، في نهاية اليوم، ما إذا كان بإمكان الديمقراطيين الفوز بأغلبية. ولكني آمل أن يتمكن مواطنونا في هونج كونج من التصويت لصالح مستقبل هونج كونج".

أدلت لام المدعومة من بكين بصوتها أمام كاميرات التلفزيون وتعهدت بأن تستمع حكومتها، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها بعيدة عن السيطرة، "بشكل مكثف" لآراء المجالس المحلية.

وقالت "لام": "آمل أن يكون هذا النوع من الاستقرار والهدوء ليس فقط في انتخابات اليوم، ولكن لإظهار أن الجميع لا يريدون أن تقع هونج كونج في موقف فوضوي مرة أخرى".

وأجبرت الاحتجاجات المناهضة للصين في بعض الأحيان على إغلاق الحكومة والشركات والمدارس في أسوأ أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه ردًا على القنابل الحارقة والحجارة وأحيانًا الأقواس والسهام.

يتنافس عدد قياسي من المرشحين يصل إلى 1104 مرشح على 452 مقعدًا، وسجل عدد قياسي بلغ 4.1 مليون شخص للتصويت لعضوية المجالس المحلية التي تتحكم في بعض الإنفاق وتقرر قضايا مثل إعادة التدوير والصحة العامة.