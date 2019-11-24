نجم الكوميديا محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية دامت 5 ساعات

خضع الفنان المصري، محمد هنيدي، لعملية جراحية، دامت خمس ساعات، على مستوى فك فمه، كما أعلن، أمس السبت، لجمهوره.
ونشر محمد هنيدي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، صورة التقطها، قبيل إجرائه العملية، مخبرا الجمهور أنها دامت خمس ساعات.
وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن العملية، التي أجراها هنيدي، ولم يكشف طبيعتها في منشوره، هي عملية على مستوى الفك، أجراها في أحد المستشفيات الخاصة.
وأوقف هندي تصوير عمل فني جديد، من أجل الخضوع إلى العملية، إذ يرتقب أن يستأنف نشاطه الفني بعد فترة راحة قصيرة.
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