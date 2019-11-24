شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب بالرفض الدولي للاستيطان الاسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بحالة الإجماع الدولي الرافض للاستيطان الإسرائيلي والتي ظهرت خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم 20 الجاري، حيث أكدت كافة دول المجلس –باستثناء الولايات المتحدة- أن الاستيطان يُمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، كما أثنى أبو الغيط على البيان المشترك الذي تلته مندوبة المملكة المتحدة باسم الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، والذي أكدت خلاله على الموقف الثابت حيال النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، باعتباره نشاطاً خارجاً على القانون ومنافياً للشرعية الدولية.

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