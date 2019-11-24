الجمارك: حجز طائرة مسيرة في جمرك مطار بغداد الدولي

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "حجزت طائرة مسيرة مع كاميرة مراقبة ضبطت بحوزة مسافر عراقي الجنسية في جمرك مطار بغداد الدولي حاول إدخالها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".

وأكدت الهيئة، أن "هكذا استيرادات تحتاج إلى موافقات رسمية قبل استيرادها وفقاً لقانون الجمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل والتعليمات النافذة".

