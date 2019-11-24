مصدر برلماني: قانون الانتخابات يتضمن ملاحظات كثيرة والتصويت عليه الشهر المقبل

كشف مصدر برلماني، ان قانون الانتخابات يتضمن ملاحظات كثيرة من نواب، فيما اشار الى ان التصويت عليه سيكون الشهر المقبل.

وقال المصدر ان "قانون الانتخابات يحتاج لأكثر من قراءة"، مبينا انه "توجد ملاحظات كثيرة من النواب عليه ومن قانونيين وقضاة أيضاً وخبراء فنيين، لذا قد يحتاج لقراءات ومناقشات عدة قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت عليه التي من المؤكد أنها ستكون الشهر المقبل".

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واضاف أنّ "هناك استعجالاً من أطراف عدة لإقرار القانون وقد يكون ذلك إيذاناً بالذهاب لانتخابات مبكرة عامة في البلاد العام المقبل"، لافتة الى أن "عدد القراءات يبلغ في حده الأقصى سبع، وفي حال انقضاء هذه القراءات من دون التوصّل إلى اتفاق على تمرير مشروع القانون، يعاد إلى الحكومة لإعادة صياغة مشروع جديد".

وجمعت كتلة سائرون النيابية، امس السبت، تواقيع برلمانية لاجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب وتغيير المفوضية وقانونها.