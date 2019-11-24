الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تطوير التعاون العسكري والدفاعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد القوات البرية الإماراتية، الأحد، مع الفريق تييري بوركهارد، رئيس هيئة أركان القوات البرية الفرنسية، أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية بين قوات البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء الركن العامري لرئيس هيئة أركان القوات البرية الفرنسية والوفد المرافق الذي يزور الإمارات حاليا.





واستعرض الجانبان أيضاً، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب اللواء الركن العامري، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون إلى آفاق أوسع وأرحب.



