ولي عهد أبوظبي ورئيس مونتينيغرو يبحثان تعزيز العلاقات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع رئيس مونتينيغرو ميلو جوكانوفيتش، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.





وقال ولي عهد أبوظبي، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، الأحد: "أجريت وصديقي ميلو جوكانوفيتش مباحثات مثمرة حول تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات ومونتينيغرو وأهم القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا".





وجرت، خلال اللقاء، مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومونتينيغرو.





وأقيمت للرئيس الضيف، لدى وصوله إلى قصر الوطن في أبوظبي، مراسم استقبال رسمية؛ إذ اصطحبه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منصة الشرف، وعُزف السلام الوطني لمونتينيغرو، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالزيارة.

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كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي رئيس جمهورية مونتينيغرو؛ حيث جرت له مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن بأبوظبي.





وكان في استقبال رئيس مونتينيغرو من الجانب الإماراتي، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبدالسلام حارب عبيد الرميثي سفير الدولة لدى مونتينيغرو، وعدد من المسؤولين.

وضم وفد مونتينيغرو كلا من ميلوتين سيموفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية والاقتصادية والنظام المالي ووزير الزراعة والتنمية الريفية رئيس اللجنة المنظمة للمشاركة في إكسبو 2020.





كما ضم الوفد ميلان روشن المستشار الخاص لرئيس مونتينيغرو وتمارا براجوفيتش مستشارة السياسة الخارجية، وديجان ببونيشيك مدير جهاز الأمن الوطني ودوشانكا بيكنتش سفيرة مونتينيغرو لدى الإمارات.