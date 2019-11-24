مقتل 8 شرطيين في هجوم لطالبان وسط أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان، الأحد، أن ما لا يقل عن 8 من عناصر الشرطة قتلوا في هجوم لعناصر حركة طالبان على مراكز أمنية بإقليم دايكوندي بوسط البلاد.

وقال المسؤولون إن نحو ثلاثة إلى أربعة أشخاص أصيبوا في الهجمات التي وقعت بمنطقة كيجران بالإقليم نحو الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش).

من جانبه، قال نائب حاكم الإقليم در محمد على أوروزجاني، والعضوان بمجلس الإقليم حاج جايرات وسوهراب علي اعتمادي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن "نحو 200 من مسلحي طالبان شنوا هجوما منسقا على مراكز الأمن خلال الليل".

وأوضح النائب جايرات أن أحد المراكز سقط في أيدي مسلحي طالبان، مضيفا أن المنطقة معرضة للوقوع في أيدي طالبان بصورة كبيرة، وربما تسقط في أيديهم إذا لم يتم نشر التعزيزات.

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بدوره، قال اعتمادي إن المنطقة كانت غير آمنة لأعوام، حيث يشن مسلحو طالبان هجمات تستهدف القوات الأمنية بصورة اعتيادية.

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 25 من مسلحي طالبان قتلوا في الاشتباكات التي وصفت بالعنيفة.

الهجمات التي شنتها حركة طالبان تأتي بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني، الثلاثاء الماضي، أن قوات الأمن "محت" إرهابيي تنظيم داعش في أفغانستان، حيث استسلم أكثر من 600 داعشي مع أسرهم للحكومة الأفغانية خلال الأسابيع الماضية.

وقال غني، خلال تجمع لزعماء قبائل ومسؤولين في جلال آباد وذلك بعد ساعات من تبادل للمحتجزين مع حركة طالبان، الذي أنعش الآمال بتوقف العنف في البلاد، إنه "لم يكن أحد يصدق قبل عام أننا سنصمد ونعلن اليوم أننا محونا داعش".

وشهدت مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار موجة من الهجمات الانتحارية خلال السنوات الأخيرة، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.