غانتس يدعو نتانياهو إلى الاستقالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

دعا زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى الاستقالة مساء أمس السبت، بعد يومين من توصية النائب العام في إسرائيل بتوجيه الاتهام إليه بعد تحقيق استمر سنوات بشأن اتهامه في قضايا فساد. وقال غانتس إنه "طالب نتانياهو باحترام قرارات المنظومة القانونية الإسرائيلية، التي يرأسها أشخاص عينهم هو نفسه، واحترام إرادة أغلبية الشعب بأن يستقيل من منصبه ويكافح من أجل براءته". وأصبح نتانياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه الاتهام وهو في منصبه بعدما أوصى النائب العام أفيخاي ماندلبليت يوم الخميس الماضي، بتوجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة إليه في 3 قضايا فساد منفصلة، وجاء الإعلان بعد يوم واحد من فشل غانتس في تشكيل حكومة بعد انتخابات غير حاسمة في سبتمبر(أيلول) الماضي، وكان قد حصل على تفويض بتشكيل حكومة بعدما لم يتمكن نتانياهو من تشكيل ائتلافه. كما دعا غانتس نتانياهو إلى الموافقة على حكومة وحدة تكون فيها رئاسة الوزراء بالتناوب حتى يتمكن رئيس الوزراء من حل مشاكله القانونية قبل العودة إلى منصبه. وقال "في ظل الظروف الحالية، أدعو إلى تشكيل حكومة وحدة موسعة قدر الإمكان"، وأضاف "سأتولى منصب رئيس الوزراء خلال العامين الأولين، وخلال هذه الفترة سيتمكن نتانياهو من التركيز على شؤونه القانونية، وفي حال تبرئته، فسيتمكن بعد ذلك من العودة كرئيس للوزراء، هذا هو البديل الوحيد لمنع إجراء انتخابات جديدة". ودعا عضو الكنيست عن حزب الليكود جدعون سار، أمس إلى إجراء انتخابات تمهيدية في الحزب خلال 21 يوماً لمنح زعيم حزب جديد فرصة لمحاولة تشكيل ائتلاف، ولا يشترط القانون الإسرائيلي على نتانياهو أن يتنحى عن منصب رئيس الوزراء إذا تم توجيه الاتهام إليه، وكرئيس للوزراء فإنه سيضطر فقط إلى التنحي من المنصب إذا أدين.

