قصف روسي سوري لمناطق "خفض التصعيد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن"3 طائرات مروحية تناوبت على إلقاء براميل متفجرة مستهدفة بلدة كفرنبل والفطيرة ومحيط معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي". وأضاف أن الطائرات الحربية الروسية جددت قصفها لقرية المشيرفة بريف إدلب فجر اليوم الأحد. وأشار المرصد إلى أن الفصائل الجهادية المدعومة من تركيا استهدفت بقذائف الهاون تجمعات لقوات النظام السوري في قرية الحويز في ريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. وأوضح المرصد أن الطائرات الحربية الروسية نفذت غارات استهدفت كل من بلدة كفرنبل وكفرسجنة والشيخ بحر بمحيط مدينة إدلب وكنصفرة والمشيرفة بريف إدلب الجنوبي والشرقي. كما قصفت طائرات النظام الحربية محور تل دم وابوشرجي والمشيرفة وام الخلاخيل بـ8 غارات، فيما ألقت طائرات النظام المروحية براميل متفجرة على محيط بلدة كفرنبل وكفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، ومحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي. واستهدف قصف قوات النظام البرية مناطق في الراشدين والمنصورة ومحيط خان العسل بريف حلب، ومناطق في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، ومحاور ريف حماة الشمالي الغربي وريف اللاذقية. ووثّق المرصد مقتل 12 شخصاً من قوات النظام والفصائل الموالية لتركيا والتنظيمات الجهادية خلال العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من مناطق "خفض التصعيد".

