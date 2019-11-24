شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ تعلّمنا كيف تكون ​الثورة​ وكيف نكون ثوارًا، ومعه عرفنا كيف نحافظ على الثورة ونسير بها حتّى تَصل وتنجح".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: من الرئيس عون تعلمنا كيف تكون الثورة ومعه عرفنا كيف نحافظ عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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