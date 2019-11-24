القصيفي: أمر خاطئ أن يُنسب للإعلام كل التشنج بالبلد وندين أي محاولة للمساس به

أكّد نقيب المحرّرين جوزف القصيفي، في تصريح تلفزيوني، أنه "أمرًا خاطئًا أن يُنسب الى الإعلام كل التشنج في البلد ولا يمكن أن نسلّم به"، مشددًا على أن "الإعلام لم يسلم من الانتقادات من قبل المسؤولين والمتظاهرين".

ولفت القصيفي الى أنه "على الإعلام أن يحافظ على موضوعيّته وأن ينظر بتفهّم واحترام الى كلّ ما يحصل من تحرّكات لأنّ شريحة من اللبنانيين لها مطالبها وحقوقها تقوم بها"، مشيرًا الى "أننا ندين بشدّة أي محاولة للمساس بالإعلام فهو مرآة عاكسة لما يحصل في البلد".

