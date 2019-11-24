تم فجر اليوم اطلاق سراح 5 شبان قاصرين أوقفتهم، بعيد منتصف الليل، عناصر من القوى الأمنية في مخفر حمانا - المتن الأعلى، لازالتهم لافتة من امام مكتب "التيار الوطني الحر" في البلدة.
واطلق هؤلاء الشبان، في حضور عدد من أهالي المنطقة الذين تجمعوا أمام المخفر.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق 5 شبان من مخفر حمانا اوقفوا لازالتهم لافتة لـ "التيار الوطني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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