إطلاق 5 شبان من مخفر حمانا اوقفوا لازالتهم لافتة لـ "التيار الوطني"

تم فجر اليوم اطلاق سراح 5 شبان قاصرين أوقفتهم، بعيد منتصف الليل، عناصر من القوى الأمنية في مخفر ​حمانا​ - ​المتن​ الأعلى، لازالتهم لافتة من امام مكتب "​التيار الوطني الحر​" في البلدة.

واطلق هؤلاء الشبان، في حضور عدد من أهالي المنطقة الذين تجمعوا أمام المخفر.