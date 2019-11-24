ندى بستاني: سعر الغاز يتم تحديده وفقا للتسعيرة العالمية

اشارت وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني الى انه يمكن لوزارة الطاقة اعادة المزايدة في موضوع مستودعات الغاز، وذكرت في حديث تلفزيوني، ان سعر الغاز يتم تحديده وفقا للتسعيرة العالمية، واكد انه لا مشكلة لها بفتح السوق للمنافسة في سوق الغاز.
واكدت بستاني انها مستعدة لاطلاق مزايدة جديدة في ملف الغاز اذا برز ان هناك من يسعى لدخول السوق.
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