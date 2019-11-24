بقرادوني: عون يتجه مع حلفائه إلى تسمية شخصية أخرى لتأليف الحكومة إذا رفض الحريري

اشار رئيس ​الكتائب​ الاسبق ​كريم بقرادوني​ الى ان ​الرئيس ميشال عون​ يتجه مع حلفائه إلى تسمية شخصية أخرى لتأليف ​الحكومة​ إذا رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ترؤس الحكومة. وكشف بقرادوني في حديث تلفزيوني، ان الرئيس عون يتجه إلى تعيين موعد للاستشارات النيابية الملزمة ل​تشكيل الحكومة​ اللبنانية خلال أسبوعين.

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