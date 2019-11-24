النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق اجواء بيروت وصولا الى كسروان

افادت معلومات لـ"النشرة" بأن ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ خرق الاجواء اللبناني من ​جنوب لبنان​ وصولا الى ​بيروت​ والمتن الى جبيل وكسروان. كما افاد مراسل النشرة في صيدا عن تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق مناطق الجنوب وصولا الى صيدا على علو متوسط.

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