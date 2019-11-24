انطلقت تظاهرة أمام السفارة الأميركية في عوكر رفضًا للتدخلات الخارجية والقوى الأمنية تقفل الطرقات المؤدية إلى السفارة بالأسلاك الشائكة وسط استنفار أمني كبير.
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