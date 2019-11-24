انطلقت ​تظاهرة​ أمام ​السفارة الأميركية​ في عوكر رفضًا للتدخلات الخارجية و​القوى الأمنية​ تقفل الطرقات المؤدية إلى السفارة بالأسلاك الشائكة وسط استنفار أمني كبير.

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