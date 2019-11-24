لبنان يتأثر الثلاثاء تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس مستقرّ نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: صافٍ الى قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ .

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب متوسّطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً الى غائم بسحب متوسّطة ورياح ناشطة (تقارب احياناً ٥٠كلم/س) مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تبدأ بالانخفاض مساءً، تتساقط امطار محلية ليلا خاصة شمال البلاد مترافقة بعواصف رعدية.