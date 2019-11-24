لبنان يتأثر الثلاثاء تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس مستقرّ نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: صافٍ الى قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة .
الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب متوسّطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
الثلاثاء: غائم جزئيّاً الى غائم بسحب متوسّطة ورياح ناشطة (تقارب احياناً ٥٠كلم/س) مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تبدأ بالانخفاض مساءً، تتساقط امطار محلية ليلا خاصة شمال البلاد مترافقة بعواصف رعدية.
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