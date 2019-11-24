الرئيس الكولومبي يطلق حوارا وطنيا

أعلن الرئيس الكولومبي ​إيفان دوكي ماركيز​ عن أنه سيطلق حوارا وطنيا شاملا في البلاد، بما يخدم الاستجابة لمطالب حركة الاحتجاج. ولفت الى أن الحوار سيبدأ مع رؤساء البلديات والحكام المنتخبين من كل أنحاء البلاد، موضحًا أنه سيواصل هذا الحوار الأسبوع المقبل مع مختلف القطاعات الاجتماعية.

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