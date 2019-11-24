6 قتلى بانحراف حافلة عن مسارها جنوبي روسيا

قتل 6 أشخاص بحادث مروري على الطريق السريع في منطقة أورينبورغ جنوبي ​روسيا​ بعد خروج ​حافلة​ صغيرة عن مسربها وانحرافها إلى خط السير المعاكس.

ونقلت وكالة "تاس" عن مكتب المدعي العام الإقليمي قوله إنه وفقا للبيانات الأولية، انحرفت الحافلة إلى خط السير المعاكس واصطدمت بشاحنة.

وظهر شريط ​فيديو​ من مكان الحادث يصور بقايا الحافلة وإطاراتها الممزقة.

وأسفر الحادث عن مقتل 5 أشخاص على الفور، بينهم طفل في السادسة من عمره، فيما توفي أحد المصابين في المستشفى الذي بقي فيه شخصان في حالة حرجة.

يذكر أنه كان في الحافلة 8 مواطنين من ​أوزبكستان​، وأن سائق الشاحنة لم يصب بأذى على الرغم من سقوط شاحنته في خندق إلى جانب الطريق أثناء محاولته تلافي الاصطدام.