التحالف الدولي: واشنطن تطلق عملية كبيرة مع "قسد" ضد "داعش"

أعلن ​التحالف الدولي​ بقيادة ​واشنطن​ عن "تنفيذه أكبر عملية مشتركة مع المقاتلين ​الأكراد​ في سوريا منذ قرار الرئيس ​دونالد ترامب​ سحب قوات بلاده عن الحدود السورية التركية.

وأكد التحالف، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن "مئات مقاتلي ​قوات سوريا الديمقراطية​ شاركوا في العملية التي نفذت ضد تنظيم "داعش" في محافظة ​دير الزور​ وأدت إلى أسر عشرات المسلحين".

وبالتزامن مع ذلك، صرّح قائد ​القيادة​ المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي على هامش "حوار ​المنامة​"، بأنه "من المتوقع أن يستأنف نحو 500 جندي أميركي شرق ​الفرات​ العمليات ضد "داعش" في الأيام والأسابيع المقبلة بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" حتى تطهير كامل الفرات" من فلول التنظيم".

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ المفاجئة إلى ​العراق​ حيث جدد التزام ​الولايات المتحدة​ بتحالفها مع الأكراد في سوريا والعراق.

