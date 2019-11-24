غناها سابقا واليوم يطبقها.. لطفي بوشناق يرفض منصب وزير الثقافة

عبر الفنان التونسي، لطفي بوشناق، عن رفضه لمنصب وزير الثقاقة في الحكومة التونسية المقبلة، موضحا أنه التقى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، ونقل له صورة حول قطاع الثقافة في تونس.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية، أول أمس الجمعة، أن بوشناق، يرفض منصب وزير الثقافة، في حالة عرض عليه الأمر، وهذا الموضوع طرح بعدما تأكد خبر لقائه برئيس الحكومة، الذي كلفه الرئيس الجديد، قيس سعيد، بتشكيلها.

وصرح بوشناق أنه “يؤمن بالاختصاص، ويعمل على تأدية رسالته”، موضحا أنه “متفرغ للفن، والموسيقى، وأن الإدارة تتطلب أن تتوفر فيه صفات المهنية والحرفية”.

وكشف بوشناق أن لقاءه مع رئيس الحكومة تمحور حول “مخطط الارتقاء بالميدان الثقافي، على المستوى المحلي، والعربي، والعالمي باستحضار أهمية الثقافة، واعتبارها الحل للأمة العربية، ومثبت الهوية الوطنية”، انطلاقا من أن “اقتصاد أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد على الثقافة”.

وبإعلانه رفض منصب وزير الثقافة، يكون الفنان التونسي لطفي بوشناق قد طبق أشهر عبارات أغانيه من مقطوعة “أنا المواطن” وهي “خذوا المناصب والمكاسب وخلولي الوطن”.