تعرض 4 مصلين، أول أمس الجمعة، لإصابات متفاوتة الخطورة، بعد سقوط سقف أحد المساجد فوق رؤوس المصلين، في مسجد “زاوية أيت الشاوي”، في منطقة تانوغة إقليم بني ملال.
وفِي تفاصيل الحادث، قال أحد الناجين لـ”اليوم24” إن جزء من سقف المساجد سقط فوق رؤوس المصلين، الذي وصل عددهم حوالي 34 مصليا، أصيب منهم 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وأضاف المتحدث ذاته أنه قبل 5 دقائق من نهاية خطبة الجمعة سقط السقف بشكل مفاجئ، في حين الحالة الصحية للمصابين مستقرة، ولايزالون يتلقون العلاج في المستشفى الجهوي ببني ملال.
كانت هذه تفاصيل خبر أحد الناجين يحكي تفاصيل سقوط سقف مسجد على رؤوس المصلين ببني ملال-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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