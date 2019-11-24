طقس الأحد.. مستقر مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة، خلال الليل والصباح، فوق السهول الشمالية للمحيط الأأطلسي وعلى السواحل الوسطى والجنوبية.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي فوق الأقاليم الجنوبية، ومن الغرب بالواجهة المتوسطية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي للبلاد، ومن الشمال إلى أحيانا متقلبة الاتجاه عموما بباقي الأرجاء.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و7 درجات بالمرتفعات، وما بين 3 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط، وما بين 9 و14 درجة فيما تبقى من المناطق الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 14 و19 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 9 و15 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالساحل المتوسطي والسايس وجنوب المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 16 و21 درجة بالسهول الشمالية-الغربية، وما بين 19 و24 بمنطقة سوس والجنوب-الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.