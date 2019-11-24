اللد: معسكر الرباط التطوعي ينجز أعماله لحماية المقدسات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك عدد من أهالي اللد ومن مختلف البلدات العربية في البلاد، في أعمال يوم العمل التطوعي في اللد والذي دعت إليه اللجنة الشعبية وقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة، ومنتدى شباب الصحوة الإسلامية ولجنة الأمناء في المدينة، تحت عنوان "معسكر الرباط لحماية المقدسات والمقامات الإسلامية في مدينة اللد"، أمس السبت.
وبعد أن تجمع المشاركون في يوم العمل التطوعي في المسجد العمري الكبير في اللد صباحا، انطلقوا إلى مجموعات لتنفيذ 9 مشاريع في أحياء اللد، بينها المقابر الإسلامية الثلاث، الجنوبية والغربية ومقبرة آل النقيب، بالإضافة إلى 7 مقامات إسلامية.
وقال إمام المسجد الكبير في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، إن "معسكر التواصل مع المقدسات الإسلامية هو صورة أخرى من صور عبادتنا لله تعالى التي نتقرب بها إلى الله مراغمة لأعداء هذا الدين الذين يريدون تغيير هوية بلادنا، ونحن بهذا المعسكر إذ نعتني بهذه المقدسات فإننا نفعل ذلك لكي تبقي هذه المقدسات هويتنا الإسلامية والعربية على هذه البلاد لتجذر رباطنا وصمودنا وبقائنا فيها إلى بوم القيامة".
يذكر أن كافة مشاريع المعسكر أنجزت، وأشادت الهيئات اللداوية بكل الذين مدوا يد العون لحماية المقدسات والأوقاف والهوية والجذور في اللد.
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