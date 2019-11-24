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شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط إيراني يحمل أنصار نجاد مسؤولية أعمال الشغب والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
حمل الناشط السياسي والصحافي المقرب من معسكر الأصوليين في إيران، محمد مهاجري، اليوم الأحد، جبهة الصمود المتشددة المعروفة بالفارسية بـ ”جبهة بايداري“ التابعة للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مسؤولية عمليات التخريب والحرق التي رافقت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت الأسبوع الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.
ونقل موقع ”مثلث“ الإخباري عن محمد مهاجري قوله ”في الواقع هذا عمل المتشددين وجماعة جبهة الصمود“.
ووصف مهاجري فترة حكم الرئيس المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد التي دامت 8 سنوات بأنها ”الفترة الأكثر إحراجًا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد“، مبينًا أنها ”كانت أكثر فترات الفساد والأكثر اضطرابًا وأزمة في الشؤون الاقتصادية في ذلك الوقت“.
وتابع الناشط السياسي الأصولي أن ”التيار المتشدد لا يمكنه التعامل مع الأوضاع في إيران، كما أنهم لا يمكنهم إدارة أكثر من مخبز واحد“.
وقلل محمد مهاجري من إمكانية التيار الأصولي المتشدد بجميع عناوينه في إدارة الحكم في إيران، مبينًا أن ”علي لاريجاني رئيس البرلمان الحالي ليس على استعداد لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، فهو على الأقل يجب أن يتنحى عن الساحة السياسية في البلاد“.
وأضاف ”بعبارة أخرى، استقالة لاريجاني تشبه رحيل رئيس البرلمان الأسبق ناطق نوري، الراحل مهدوي كني (رئيس مجلس خبراء القيادة)، الراحل أسدالله عسكر أولادي أحد أقطاب التجارة والأعمال في إيران“.
وختم الناشط والصحفي الأصولي بقوله إنه ”نتيجة لذلك، كلما ابتعد الناس الأكثر اعتدالاً وعقلانية عن التيار الأصولي المصاب بالاكتئاب، كانت عملية انهيار وموت هذا التيار سريعة“.
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