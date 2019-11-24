شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. اعلامي جنوبي يروي ماذا قدمت الإمارات للجنوب؟ والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019

إستعرض الإعلامي الجنوبي عادل اليافعي في منشور مطول له، ماذا قدمت الإمارات للجنوب منذ إجتياحها من قبل ميليشيا الحوثي وقوات صالح الإنقلابية وحتى اليوم .. داعياً كل جنوبي قبل أن يتكلم على ألامارات أن يقراء هذه القصة .



وقال اليافعي "بعد هروب الرئيس هادي ألى عدن من إقامته ألجبرية بصنعاء كنّا بين مكذب ومصدق أن عفاش سيدفع بقواته لملاحقته وخصوصا بعد خطاب الحوثي ألذي وصف أبناء الجنوب أنهم أصحاب حق ومظلومين ، قلنا حينها هذا الرجل لايكذب وسيبقى في صنعاء فهناك أعدائه الذين قاتلوه ستة حروب وليس الجنوب" .

واضاف "ثم تابعنا بعدها حديث عفاش في تعز عندما تبجح بكبرياء وبلغة المنتصر قائلا لم يبقى لهم سوى البحر للهرب لانه كان يعلم ما لديه وما لدينا بالتفصيل ،هنا فقط أيقنت أنهم قادمون لامحالة وحينها كان لي حديث مع أحد الضباط المقربين من هادي فقلت له هل لدينا قوة كافية لصد أي هجوم قادم إلينا قال نعم بتوجس : لدينا عدة دبابات بالحرس الرئاسي وجبل حديد ممتلئ سلاح كما وصلت سفينة من روسيا البيضاء محملة باحدث الاسلحة الفتاكة" .

وأكد أنه شعر بالطمأنينة مؤقتاً حينها وقال "لن يتكررمشهد إحتلال 94 من جديد هكذا كان تفكيري ولم أكن أعلم بحجم ألخيانة التي كانت تحيط و تنتظر عدن وأهلها سوى عندما سقط العند وأسر الصبيحي وهرب هادي الى عمان ولم يبقى حينه للشعب الجنوبي سوى مواجهة المصير الأسود المحتوم والذل والهوان الجديد البشع" .. مشيراً إلى أن كل المعسكرات المحيطة بعدن تآمرت ووقفت مع الغزو وكل الخلايا والعملاء والخونة الذين عاشوا بيننا قاموا قومة رجل واحد وطعنوا عدن من الخلف .

وتابع "أنهار الشعب كاملا وشلت الحركة بل أن الرجال في ذلك اليوم بكوا قهرأ وحزنأ وكمدأوهم يَرَوْن مدينتهم تجتاحهامليشيات طائفية همجية ستستبيح الأعراض وتهين الرجال وتستعبد القوم وتأخذنا جميعا ونصبح من أملاكها !! في ظل هذا التخبط والارتباك والفوضى خرجت المقاومة هنا وهناك بسلاح قليل لايقوى على الصمود لفترة طويلة ، كانت جحافلهم بالالاف تتقدم من كل الجبهات من لحج وأبين وعمران وكلما قتل منهم عدد كبير عاد مثلهم وأكثر كانوا يريدون إنهاء الامر بسرعة مهما كلف الامر" .

وأشار إلى أن المديريات بدأت تتساقط حتى وصلوا الى التواهي والنَّاس في حزن شديد بين مكذب ومصدق وهم يعلنون في قنواتهم أن قواتنا أنتصرت وأنتهى ألامر، وقال "يالها من أيام سوداء لا تنسى !! أنتهت ذخيرتنا وأستشهد شبابنا الابطال وهم يدافعون بكل قوة وصمود لكن عدوهم كان أقوى عدة وعتاد وجاهز لهذه اللحظات فعدو الداخل من الخلايا النائمة كان أقوى من القوة المداهمة المتقدمة" .

وأشار إلى أن الكثير أعلنوها صراحة أن الامر أنتهى وسقطت عدن مجددا فقط عامل وقت ولابدمن التسليم بالامرالواقع والخضوع لهذا العدو الغاشم اونهرب عبر البحر كما أعلن عفاش ..!! .

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وتابع "كانت نداءات الاستغاثة تخرج من عدن ترتفع بألم وحرقة وقهر ، تدمرت البلد وقتل الشعب ولم يبقى سوى قاب قوسين او أدنى من السقوط النهائي وإعلان بيان نصرهم علينا" .. مشيراً إلى أنه جاءت الامارات العربية المتحدة بكل ثقلها ومالها ورجالها والجنوبيون في الرمق الأخير وكأنها يد امتدت من السماء تنقذ الشعب من السقوط في الهاوية جاء ابناء زايد بطائراتهم التي صبت حممها على الغزاة .

وقال "جاءت الامارات بدباباتها ومدفعيتها وصواريخها التي أحرقت الارض من تحت اقدام العدو ، جاءت الامارات ملبية نداء العقيدة والاخوة والنخوة ونزل رجالها شوارع عدن ملتحمين بالمقاومة المنهكة قائلين لهم أثبتوا نحن معكم حتى النصر" .

وتابع "يا الله ما أروعها من لحظات عندما كنّا نرى عرباتهم المدرعة تنزل الى السواحل وعندما كنّا نرى بحريتهم تحرق أي تقدم وعندما كان اللواء طيار رشاد السعدي ومريم المنصوري تحوم طائراتهم وتدمر كل شي يتحرك لتعزيز قوات العدو" .

وأشار إلى أنه جاء السلاح الحديث للشباب وجاءت الأموال وجاءت بواخر الدعم وجاءت الموادالغذائية والدوائية للجبهات ،صمدالشعب وارتفعت معنويات المقاتلين لم يصدقوا مايحدث كيف تحولت الامور لصالحنا ، ولسان حالهم يقول يارب لك الحمد ولك الشكر للامارات كل الشكر والتقدير .

وأضاف "أرتفعت الاعلام الأماراتية فوق البيوت والسيارات والمحال والمساجد بل ان ابناء عدن كانوا يتباهون به ويشترونه بأسعار غالية،عشق الشعب الجنوبي الامارات وخصوصا عندما شاهدوا وجه لوجه أخلاق وتواضع الجيش الاماراتي وكيف كان يتعامل معهم بكل حب وود وتواضع ورحمة" .

وأكد أنه أنتصرت عدن وامتزج الدم الاماراتي بالجنوبي في ملحمة عربية تاريخية الاولى من نوعها منذ عقود طويلة وقطعت يد إيران وهزم العدو الغاشم شر هزيمة وحينها عمت الافراح وخرج الشعب مبتهلالله رافعاصور قادة الامارات والمملكة العربيه السعوديه وبكى الجميع فرحا وكل ذلك مر كأنه حلم لم نصحوا منه حتى الان .

وتساءل "فهل بعد ذلك نتسأل ماذا قدمت الامارات لنا ! هل أخلاقنا وقيمنا تجعلنا ننسى او نتناسى او نتجاهل ونقول ماذا فعلت الامارات ! هل أصبحنا ناكري المعروف والجميل في امر كاد ان يجعلنا عبيدامدى الحياة بسبب نقص الخدمات التي تسبب بها عفاش ورجاله !! و قبل أن ننسى وأختم مقالي ، نسأل أنفسنا ؟ ماذا لو تركنا لوحدنا نقاتل ونحن لا نملك زادا ولا سلاحا ولا مالا في مواجهة الغزو كيف هو حالنا اليوم بعدهذا الوقت من الاجتياح البربري !!!" .