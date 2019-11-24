شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يدشن حملة نظافة في مدينة الخوخة بالحديدة .. صور والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة نظافة في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة في الساحل الغربي لليمن .

وأستهدفت الحملة، رفع أكوام القمامة المكدسة في الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية داخل المدينة تزامنا مع حملة مكافحة الأوبئة والتي انتشرت في المدينة. جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب الهيئة في اليمن على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي تويتر . Advertisements

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